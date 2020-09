Risultati Serie D Girone I, 1ª giornata LIVE: ACR Messina in trasferta contro la Cittanovese

27 Settembre 2020 14:30

Risultati Serie D Girone I, prende finalmente il via la stagione. Si preannuncia un campionato equilibrato e che può regalare emozioni

RISULTATI SERIE D GIRONE I – Si torna finalmente in campo per il campionato di Serie D, prende il via una stagione che si preannuncia equilibrata. In particolar modo spettacolo nel Girone I, sono tante le piazze importanti ed in grado di lottare per il primo posto. Esordio in trasferta per l’ACR Messina, il club siciliano dovrà vedersela contro la Cittanovese. L’FC Messina in casa contro il San Luca. Interessante Ragusa-Licata, il Roccella contro il Paternò. Ecco il programma completo.

IL PROGRAMMA

domenica 27 ore 15

ACIREALE-RENDE 0-0

BIANCAVILLA-S.AGATA 0-0

CASTROVILLARI-DATTILO 0-0

CITTANOVESE-ACR MESSINA 0-0

FC MESSINA-SAN LUCA 0-0

GELBISON-SANTA MARIA CILENTO 0-0

RAGUSA-LICATA 0-0

ROCCELLA-PATERNO’ 0-0

ROTONDA-TROINA 0-0

LA CLASSIFICA