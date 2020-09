Risultati Serie C Girone C, 1ª giornata LIVE: c’è Cavese-Vibonese

26 Settembre 2020 20:42

Risultati Serie C Girone C, si torna in campo. Il campionato si preannuncia spettacolare e con tante squadre in corsa per la promozione

Risultati Serie C Girone C – Prende il via anche il campionato di Serie C. In particolar modo grande attesa per il Girone C. La giornata si apre con la sfida tra Cavese e Vibonese, il Catania in casa contro la Paganese. Trasferta insidiosa per il Palermo contro il Teramo, sfida difficile anche per il Catanzaro contro il Potenza. Interessanti Ternana-Viterbese e Virtus Francavilla-Bari. Ecco il programma completo.

GIRONE C

Sabato 26 settembre

ore 20,45

Cavese-Vibonese 0-0

Domenica 27 settembre

ore 15

Catania-Paganese

Teramo-Palermo

Trapani-Casertana

ore 17,30

Avellino-Turris

Juve Stabia-Monopoli

Potenza-Catanzaro

Ternana-Viterbese

Virtus Francavilla-Bari

LA CLASSIFICA