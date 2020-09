Risultati Coppa Italia LIVE, attesa per Reggina-Teramo: il programma completo

29 Settembre 2020 20:09

Risultati Coppa Italia, inizia lo spettacolo di una competizione che regala sempre grandi emozioni e colpi di scena. Il programma completo

RISULTATI COPPA ITALIA – Si torna in campo anche per la Coppa Italia, una competizione sempre molto avvincente ed in grado di regalare spettacolo, emozioni e colpi di scena. Partenza con il botto, subito Monza e Triestina. Poi sarà il turno della Reggina, la squadra di Mimmo Toscano è reduce dal pareggio in campionato contro la Salernitana e ha intenzione di superare il turno: dovrà vedersela con un avversario temibile come il Teramo. Giocano anche altre squadre di Serie B, il Cittadella contro il Novara, il Cosenza con l’Alessandria e il Pescara (prossimo avversario degli amaranto) con il Notaresco. Il Catanzaro sul difficile campo del Chievo, chiude un promettente Spal-Bari.

Risultati Coppa Italia, il programma

martedì 29 settembre

ore 20.45

MONZA-TRIESTINA

mercoledì 30 settembre

ore 14

REGGINA-TERAMO

ore 15

CITTADELLA-NOVARA

COSENZA-ALESSANDRIA

CREMONESE-AREZZO

FROSINONE-PADOVA

PISA-JUVE STABIA

ore 15.30

PESCARA-NOTARESCO

ore 16

ENTELLA-ALBINOLEFFE

VICENZA-PRO PATRIA

VENEZIA-CARRARESE

ore 17

ASCOLI-PERUGIA

EMPOLI-RENATE

ore 18

CHIEVO-CATANZARO

LECCE-FERALPISALO’

PORDENONE-CASARANO

REGGIANA-MONOPOLI

SALERNITANA-SUDTIROL

ore 20

BRESCIA-TRAPANI

ore 21