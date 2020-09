9 Settembre 2020 23:42

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: la segnalazione di un cittadino sui cumuli di immondizia in via Trabocchetto

Prosegue l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria: dal centro alla periferia la situazione resta sempre difficile. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, vi sono cumuli di spazzatura in via Trabocchetto III che rischiano, addirittura, di ostruire la sede stradale. Un lettore scrive: “è veramente uno scempio come del resto tutta la città, speriamo che qualcuno si svegli e prenda provvedimento”, conclude.

Lettera firmata.