Le Ricette di StrettoWeb – Frittata di fagiolini al forno

2 Settembre 2020 12:00

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione della frittata di fagiolini al forno

La frittata di fagiolini è un piatto unico nutriente e veloce da realizzare. In estate le frittate sono un modo semplice e sfizioso per consumare le verdure di stagione come zucchine, melanzane e peperoni. I fagiolini sono legumi ma dal punto di vista nutrizionale sono più simili agli ortaggi perché hanno un basso contenuto proteico e, infatti, sono utilizzati spesso come contorno o nella preparazione di minestre e frittate.

Difficoltà: facile

Preparazione: 20 minuti

Cottura: 30 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

400 gr. di fagiolini

6 uova

½ bicchiere di latte

3 cucchiai di farina 00

60 gr. di parmigiano grattugiato

1 ciuffo di prezzemolo

Sale e pepe

Preparazione

Fate bollire i fagiolini in acqua salata, scolateli al dente e tagliateli a pezzetti. Disponeteli su una teglia e, in una ciotola, sbattete le uova con sale, pepe, parmigiano e prezzemolo; unite anche il latte e la farina, amalgamate bene e versate il composto sui fagiolini. Infornate la frittata a 180 gradi per circa 30 minuti.

Conservazione

La frittata di fagiolini si conserva in frigo per un paio di giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

I fagiolini, legumi estivi delle nostre terre, sono arrivati in Europa dopo la scoperta dell’America. Sono preziosi per la presenza di vitamina B, acido folico e vitamina C ma anche di fibre e di antiossidanti. In abbinamento all’olio extravergine di oliva aumentano la sua azione antiossidante e accostati alle patate, grazie al potassio contenuto in entrambi, hanno un benefico effetto drenante.

Il consiglio della zia

I fagiolini sono sostituiti, nelle frittate, da zucchine, peperoni, melanzane, cime di rapa o altre verdure.