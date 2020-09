Le Ricette di StrettoWeb – Friselle Calabresi

1 Settembre 2020 12:30

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione delle Friselle Calabresi

Le friselle, estive e leggere, fanno parte della tradizione calabrese, campana e pugliese. Sono realizzate con farina di grano integrale o bianco: dopo una cottura iniziale vengono tagliate orizzontalmente e messe in forno nuovamente per diventare dure e croccanti. Quelle “calabresi” sono farcite con ingredienti semplici ma eccezionali come olive, origano, olio d’oliva, pomodori, cipolle rosse di Tropea e peperoncino.

Difficoltà: molto facile

Preparazione: 10 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: molto basso

INGREDIENTI

4 friselle calabresi

Pomodorini pachino

1 cipolla di Tropea

1 ciuffo di basilico

Olio extravergine di oliva

Sale, origano e peperoncino

Preparazione

Inumidite velocemente le friselle e preparate in una ciotola pomodoro, cipolla rossa di Tropea e peperoncino, conditi con sale e olio. Mettete tutto sulle friselle e completate con una spolverata di origano.

Curiosità di questo piatto

Le friselle esistevano già nel 1300 e sono ancora oggi un alimento apprezzato perché leggero e privo di grassi. Hanno un’origine povera infatti il basso costo e la lunga conservazione ne favorirono la diffusione persino fra i marinai che le consumavano durante i lunghi viaggi. La loro forma permetteva di inserirle in una corda annodata per facilitarne il trasporto.

Il consiglio della zia

Melanzane sott’olio, pomodori sott’olio, mozzarella e altri formaggi, alici sott’olio, olive, tonno e capperi sono soltanto alcuni degli ingredienti con i quali realizzare un numero infinito di friselle!!