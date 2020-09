Mai sottovalutare la scelta dei ricambi auto: è fondamentale affidarsi a professionisti del settore come Autoricambi Calabrò

9 Settembre 2020 14:58

Meglio rigettare qualsiasi “tentazione” di ricorrere a operatori improvvisati e non abilitati, scegliendo unicamente la strada della legalità e della sicurezza in materia di ricambi auto

Quando arriva il momento di acquistare dei ricambi per l’auto, è fondamentale rivolgersi sempre ed esclusivamente ai migliori professionisti del settore. A Reggio Calabria Autoricambi Calabrò è sicuramente annoverabile tra questi, essendo leader nel settore ormai da anni. Ma quali sono i motivi per cui rivolgersi a dei professionisti?

I rischi di affidarsi a operatori non professionali

In realtà, non occorre essere dei grandissimi esperti per poter comprendere per quale motivo sia fondamentale ricorrere ai professionisti del settore, evitando invece di cadere nelle maglie di operatori non professionali che, magari, poggiano il loro modello di business solo sull’e-commerce. Il principale pericolo che si corre, seguendo questa ultima strada, è infatti quella di acquistare ricambi non originali, contraffatti, privi delle opportune verifiche di sicurezza. Un pericolo che spesso è celato dietro l’apparente convenienza di un prezzo molto più basso rispetto alla media del mercato ma che… può costare caro, molto caro, anche se in sede di controllo da parte delle Forze dell’ordine.

Le sanzioni per chi usa ricambi contraffatti

Di fatti, secondo i giudici della nota sentenza Cass. n. 22225 dell’8 giugno 2012, chi viene sorpreso a condurre il proprio mezzo con dei ricambi non originali e contraffatti, corre il rischio di subire una sanzione amministrativa. Ma non solo. Il rischio principale derivante dall’uso di ricambi contraffatti è infatti quello di privare il proprio veicolo degli opportuni standard di sicurezza: è ovvio che un elemento di ricambio non nuovo, non originale, non conforme, ponga il proprio mezzo in una condizione di potenziale insicurezza, con ciò che ne deriva sia in fase di revisione periodica, sia nelle ipotesi di percorrenza.

A rischiare maggiormente è comunque il rivenditore di ricambi contraffatti e, ovviamente, colui che installa, con consapevolezza, tali ricambi sull’auto dei propri clienti. In questo caso, infatti, entrambi gli operatori rischiano di ricadere all’interno di un’ipotesi di ricettazione. Si rileva, in tali scenari, che vi sia una effettiva consapevolezza di essere entrato in possesso di un prodotto contraffatto.

L’importanza di un operatore autorizzato

In base a quanto detto dovrebbe dunque risultare evidente l’importanza cercare di rivolgere la propria attenzione solo ed esclusivamente a un operatore autorizzato come Autoricambi Calabrò. Solamente in questo modo, infatti, sarà possibile ottenere la sicurezza di un ricambio autorizzato, azzerando il rischio di installare nel proprio mezzo un componente di dubbia provenienza, che potrebbe mettere a serio rischio la stabilità e la sicurezza di guida.

Rivolgersi a un operatore autorizzato significa tuttavia anche potersi interfacciare con un vero e proprio consulente, sempre disponibile a supportare il proprio cliente nella risoluzione i eventuali esigenze, con le migliori alternative a disposizione sul mercato. Un percorso obbligato per tutti coloro che desiderano ottenere il meglio nel settore, e che potrà certamente essere effettuato con la compagnia e la presenza qualificata di un professionista autorizzato. Motivazioni più che sufficienti, in conclusione, per poter rigettare qualsiasi “tentazione” di ricorrere a operatori improvvisati e non abilitati, scegliendo unicamente la strada della legalità e della sicurezza.

Per qualsiasi dubbio o domanda è possibile rivolgersi direttamente ad Autoricambi Calabrò, Via Reggio Campi II Tronco, N° 5/7 – Reggio Calabria – Telefono: 0965 26637.