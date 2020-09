Riapre la caccia, ma c’è ancora illegale in Italia. I dati del CABS: il caso della Calabria

19 Settembre 2020 10:25

In tutto nell’anno sono stati registrati 434 eventi contro la fauna selvatica

Pubblicato l’annuale rapporto del CABS sui reati venatori. Lo studio prende in esame le comunicazioni istituzionali delle forze dell’ordine, stampa accreditata, interventi delle Guardie venatorie volontarie e trae un bilancio a livello nazionale di cosa debbano aspettarsi quest’anno gli animali selvatici da chi impugna la doppietta o piazza delle trappole.

Il report, la cui prima edizione risale ormai al 2011, include per l’ultima stagione i dati compresi dal primo febbraio 2019, giorno successivo alla chiusura della caccia, fino al 31 gennaio del 2020.

In tutto nell’anno sono stati registrati 434 eventi contro la fauna selvatica (59% in danno della fauna alata, 25% contro mammiferi e restante parte riguardante sequestro munizioni, caccia in periodo di divieto etc.) per un totale di 1147 denunciati, in calo rispetto ai numeri degli anni precedenti. Spicca, tra le diverse tipologie di denunce, l’alta percentuale di specie protette e particolarmente protette uccise da chi viola legge (34%). All’interno di tale percentuale raggiunge persino l’85% la quota spettante alle specie particolarmente protette, ossia a quelle ove massimo è il grado di protezione riservato dalla legislazione nazionale e comunitaria. Seguono, entrambi al 17%, i casi riguardanti l’uso di trappole e richiami elettromagnetici, il mancato rispetto del periodo di divieto (11%), l’uso di altri richiami illegali (8%), la caccia in area di divieto (7%) e le armi modificate (3%).

Premesso ciò, non può che apparire grave come, tra le specie particolarmente protette centrate dai bracconieri, risultino primi gli uccelli rapaci (29%) sia notturni che diurni. Come è noto si tratta di animali ad alta valenza ecologica che si trovano all’apice della piramide alimentare e per questo equilibratori insostituibili delle popolazioni delle diverse prede tra cui i roditori.

Significative poi appaiono le percentuali che distinguono le categorie di persone sanzionate in possesso di licenza di caccia e non. Escludendo un 3% non specificato si tratta rispettivamente del 63% e 34%. Insomma sono principalmente i cacciatori a bracconare, anche se meno che negli anni precedenti, quando raggiungevano percentuali dell’80%. Nel 2019 infatti le forze dell’ordine hanno intensificato i loro sforzi nel controllo del mercato dei falsi uccelli “d’allevamento”, andando a colpire categorie di bracconieri più indirettamente o marginalmente coincidenti con il mondo venatorio.

Eppure l’incidenza del mondo venatorio rimane evidente sotto un altro aspetto. Il 72% dei reati venatori, infatti, vengono registrati nei cinque mesi di svolgimento della stagione di caccia.

Lo studio evidenzia da ultimo, ma non per importanza, l’assenza di controlli in una materia – la caccia – dove si gioca la salute della biodiversità italiana ed europea. Nel rapporto del CABS, infatti, si evince come in un anno 340 delle 1147 persone denunciate (29,6%) siano riferibili all’attività di guardie venatorie volontarie, zoofile o ecozoofile, attivatesi con il supporto di agenti di polizia giudiziaria (CFS, Polizia Provinciale, Carabinieri, Polizia). Il numero più alto di persone denunciate deriva da operazioni dei Carabinieri Forestali (638 persone, 65%), di cui 187 vanno addebitate alla SOARDA, la speciale Sezione Operativa Antibracconaggio Reati in Danno degli Animali. Si riducono, invece, le operazioni dei pochi nuclei rimasti della Polizia Provinciale, falcidiata dalla riforma della pubblica amministrazione. In tre anni sono passati dal 18% del totale ad appena l’8%.

Rispetto a un quadro di certo non confortante in tema di repressione degli illeciti venatori, non si può non sottolineare come gli stessi vengano considerati dalla legge di settore in vigore come semplici reati contravvenzionali invece che sanzionati, come più volte chiesto dal CABS e dalle altre associazioni, con i più incisivi reati delitti. Tale mancata previsione appare ancor più incomprensibile nel momento in cui le previsioni di legge esistenti in Italia in tema di animali d’affezione prevedano l’applicazione di questa seconda più potente categoria di reati. Delle negligenze italiane se ne era evidentemente accorta l’Unione Europea la quale, proprio in merito a ciò, aveva aperto un fascicolo Eu-Pilot ossia un provvedimento propedeutico alla procedura d’infrazione. Dopo anni di inerzia le autorità italiane hanno redatto, in risposta al provvedimento europeo, un piano nazionale contro il bracconaggio. Tale insieme di “riforme” riusciva evidentemente a convincere gli uffici di Bruxelles a chiudere il fascicolo EU-Pilot. Peccato che tale piano sia ad oggi inattuato. Nessuna modifica alla legge di settore, vecchia di quasi mezzo secolo e aggiornata solo per la matematica conversione in euro delle basse sanzioni pecuniarie espresse in lire.

IL CASO DELLA CALABRIA

In Calabria sono stati registrati il 9% dei denunciati per reati venatori nazionali. Tale percentuale colloca la regione al terzo posto dopo la Lombardia, Lazio e Campania. La divisione regionale pone la provincia di Catanzaro con il 3% dei reati, seguita da Reggio Calabria (2%), Crotone (2%) e minori realtà nelle altre province.

Vale però la pena rilevare come tali percentuali vadano rapportate anche con le dimensioni e difficoltà di accesso nelle diverse realtà territoriali.

Alla luce di ciò non può che rilevarsi come carente il rapporto tra cacciatori regionali (24.981) e agenti appartenenti a corpi di vigilanza (in teoria 67, anche se una minimissima parte si occupa di lotta al bracconaggio). Una Regione, la Calabria, che meriterebbe invece sicuramente di più soprattutto in funzione di alcune realtà geografiche di rilevanza nazionale. La Provincia di Reggio Calabria, ad esempio, è uno dei blackspot d’Italia per il bracconaggio (piano redatto dal Ministero dell’Ambiente), piagata non solo dalla nota caccia primaverile ai falchi pecchiaioli, ma da una serie di fenomeni criminali a danno della fauna che vanno dalla caccia ai beccafichi a fine estate, trappolaggio ai fringillidi, cattura dei ghiri, abbattimento di rapaci in autunno, oltre a normali comuni reati quali l’abbattimento di fringuelli, l’uso dei richiami acustici e la caccia nelle aree protette. Nonostante l’attenzione che l’area merita, l’antibracconaggio qui viene svolto come attività prioritaria solo nelle settimane a cavallo di aprile e maggio, durante l’”Operazione Adorno”, coordinata dalla SOARDA. Nel 2018 su tutto il territorio provinciale sono state redatte 2 denunce dalla Polizia Provinciale (qui Polizia Metropolitana) e 21 dai Carabinieri Forestali, di cui 16 realizzate dalla SOARDA e 5 da tutte e 12 le stazioni locali.

Secondo i dati rilevabili dalle Procure, vi sarebbe in totale una media di 59 procedimenti e 79 indagati nel 2017-2018. Questi sembrano attribuibili in larghissima parte ai CC.FF, visto che nel 2019 sono 61 le loro denunce e 60 nel 2018. Numeri che ancora non fungono da deterrente per un fenomeno diffuso, considerando che un solo comando di CC.FF motivato negli anni precedenti era riuscito a realizzare fino a 13 denunce per caccia illegale al giorno e 37 in un anno. La Polizia provinciale è passata da una media di 25 denunce negli anni intorno al 2010 alle circa 6 del 2019, di cui 4 per opera di una sola pattuglia in forza a Cosenza.

Il Cabs è un’associazione di volontari con sede a Bonn specializzata nell’antibracconaggio e’ attiva in Italia con numerosi nuclei, oltre che a Malta, Francia, Germania, Spagna, Cipro e Libano.