Riapertura stadi, Zingaretti: “Le partite si possono guardare in tv, escludo 25 mila all’Olimpico”

24 Settembre 2020 13:34

Nicola Zingaretti esclude quanto affermato ieri da Sileri in merito alla possibilità di portare 25 mila persone all’Olimpico

Il segretario del PD e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha risposto alle parole di ieri di Sileri in merito alla riapertura degli stadi. La proposta era di portare gli ingressi ad un terzo della capienza, con 25 mila spettatori “permessi” all’Olimpico.

“Da presidente della Regione Lazio escludo che possiamo anche solo teorizzare assembramenti di 25 mila persone – ha detto Zingaretti a SkyTg24 – Noi dobbiamo in primis garantire che la scuola non si interrompa, evitare un nuovo lockdown. Bisogna limitare le forme di assembramento, e non c’entra niente il calcio o lo sport. Dobbiamo stringere i denti, come in passato, e poi le partite si possono benissimo guardare in televisione”.