Riapertura stadi, le Regioni hanno detto sì: “Fino al 25% della capienza”. La palla passa ora al Governo

24 Settembre 2020 17:59

Riapertura stadi, le Regioni hanno detto sì all’ingresso dei tifosi fino a un massimo del 25% della capienza dell’impianto

Le Regioni hanno detto sì. Approvato il documento di proposta al Governo in merito alla riapertura degli stadi: via fino al 25% della capienza dell’impianto. Ad annunciarlo è il vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Giovanni Toti: “La nostra proposta in sintesi prevede la partecipazione di spettatori muniti di mascherine, a cui sia stata misurata la temperatura in ingresso, esclusivamente in posti a sedere assegnati personalmente, distanziati e nei limiti massimi del 25% della capienza dell’impianto”. La palla passa adesso al Governo: qualora si pronunciasse positivamente, gli stadi potranno essere aperti a più dei canonici 1.000 di questa settimana in Serie A. Si attendono buone nuove anche per le altre categorie, la Reggina aspetta.