Riapertura stadi, da lunedì novità per la B: incontro Boccia-Speranza-Spadafora, la Reggina attende

19 Settembre 2020 21:25

Novità per quanto riguarda la riapertura degli stadi dopo l’incontro tra Boccia, Speranza e Spadafora: la Reggina attende

Altre novità in merito alla riapertura degli stadi, dopo le parole di Spadafora di ieri e le ordinanze firmate dai governatori di Emilia Romagna, Veneto e Lombardia che consentono la presenza di mille spettatori. La decisione è stata estesa universalmente a tutti gli impianti di Serie A, come annunciato dal ministro dello sport: “Una sperimentazione per le prossime aperture – le sue parole – al fine di non fare disparità tra le squadre. Ho chiesto che la decisione dell’apertura al pubblico da parte di alcune Regioni venisse estesa a tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è definire un protocollo unico che preveda una percentuale di spettatori in base alla capienza reale degli impianti”.

È quanto stabilito durante un incontro organizzato dal ministro Boccia, che ha convocato il presidente della conferenza delle Regioni Bonaccini, in presenza dei ministri Speranza e Spadafora. Già da lunedì prossimo si lavorerà anche per applicare le stesse misure negli stadi per le partite di serie B e C. La Reggina, dunque, attende buone nuove in vista della prima interna contro il Pescara e la successiva sfida di Coppa Italia quattro giorni dopo.