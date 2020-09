Reggio FC, primo test in vista del campionato: al Boccioni festival del gol con la Xenium

18 Settembre 2020 16:19

Reggio Fc, amichevole precampionato con la Xenium: il resoconto del match

Allenamento congiunto ieri sera al PalaBoccioni tra la Reggio FC e la Xenium (Serie C2). Un buon test a detta anche del tecnico dei padroni di casa, Giuseppe Tamiro. “Siamo ancora all’inizio e c’è ancora tanto da lavorare, considerando che il quintetto dello scorso anno è cambiato per più della metà. C’è però entusiasmo nel gruppo e questa è una cosa importante”.

Per la cronaca il test-match con la Xenium si è concluso con il risultato di 6-7: i primi due mini-tempi da venticinque minuti si sono conclusi con la vittoria dei locali per 6-1. Subito in rete Giasson che come Dascola ha realizzato una doppietta. Un gol anche per Presini e Zoccali. Nell’ultimo mini-tempo invece, il mister ha mandato sotto la doccia la prima squadra, dando spazio alla linea verde, composta da atleti giovanissimi (dal 2002 al 2004) che stanno iniziando da quest’anno il loro percorso nel calcio a cinque. Un risultato che comunque lascia il tempo che trova: era importante ritrovarsi e tornare a giocare dopo il lungo stop e dopo tanta preparazione fisica.

Tamiro conclude analizzando quello che sarà il prossimo girone della C1 calabrese. “Girone veramente difficile, ci sono squadre attrezzate in tutti i reparti. Il fatto di essere solo in dodici società renderà la classifica molto corta. Dal canto nostro dobbiamo proseguire il lavoro intrapreso lo scorso anno ed avere fiducia in quello che facciamo e nei nostri mezzi”.