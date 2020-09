Reggio, D’Africa (Identità reggina): “lo stato d’abbandono delle scuole di Catona non è più tollerabile” [FOTO]

17 Settembre 2020 11:20

“A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, le strutture dell’Istituto comprensivo Radice –Alighieri di Catona si trovano in condizioni pessime” A meno di 10 giorni dall’inizio dell’attività scolastica (le scuole dovrebbero ripartire giovedì 24 settembre), siamo stati contattati da un gruppo di genitori preoccupati dalle condizioni in cui versano i plessi scolastici dell’ istituto comprensivo Radice Alighieri di Catona , con particolare riferimento alla mancata manutenzione e al decoro esterno ma anche all’adeguamento delle strutture causa covid. I genitori ci hanno segnalato problemi sia per quanto riguarda il piazzale interno del plesso, sia il per gli esterni all’edificio scolastico“. Vincenzo D’Africa, candidato al consiglio comunale con “Identità Reggina” con Angela Marcianò candidata a sindaco, denuncia con forza la situazione di degrado in cui versano le scuole di Catona e chiede un urgente intervento delle istituzioni. “Per questo – prosegue- ho voluto verificare personalmente e, recandomi sul posto, insieme al Candidato sindaco Angela Marcianò siamo rimasti sconcertati dalla situazione trovata, soprattutto considerato l’imminente inizio delle lezioni. Il piazzale interno è tuttora preda di erbacce, arbusti e rami di alberi riversati a terra, compreso materiale inerte che non è stato mai smaltito dopo i lavori di ristrutturazione del plesso Lombardo-Radice, durati 6 lunghi anni. In prossimità della fermata del bus, si trovano rifiuti accumulati da tempo. L’adiacente villa comunale sede di bivacchi è anch’essa lasciata all’abbandono, priva di ogni manutenzione, marciapiedi rotti, alberi tagliati male che mettono a rischio la sicurezza di bambini e genitori. Questi sono luoghi dove l’inciviltà e l’assenza dello Stato regna sovrana! Ricordiamo che la competenza sulla manutenzione, sulla gestione e sulla messa in sicurezza di questo plessi scolastici spetta al Comune, al quale chiediamo d’intervenire in maniera celere per il ripristino del decoro e della sicurezza del luoghi”.

“L’istituto Comprensivo Radice-Alighieri di Catona – aggiunge D’Africa – dopo l’inaugurazione in pompa magna qualche anno fa e l’apertura parziale del plesso scolastico di Catona Centro è alle prese con l’assoluto stato di abbandono che hanno portato gli stabili in una condizione di degrado che rasenta l’indecenza. L’assenza di qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria. Dopo le numerose proteste dei genitori, nessuna risposta è arrivata dalle istituzioni scolastiche e comunali. L’Istituto Comprensivo Radice – Alighieri è il simbolo di uno scenario preoccupante, a Reggio Calabria si parla tanto di cultura ma nei fatti ormai da anni non si investe più in istruzione e formazione. Il sistema scolastico non è innovativo e al passo con altre città Metropolitane d’Italia, né rispetto all’offerta formativa, né rispetto all’adeguamento delle strutture scolastiche. Voglio dire chiaramente che ci impegneremo insieme ad Angela Marcianò una volta eletti in consiglio comunale, per risolvere questo problema conclude il candidato “Il diritto allo studio è sancito dalla Costituzione e non può essere negato, a causa di ingiustificate lungaggini burocratiche o per mancanza di volontà di chi per troppo tempo ha visto nell’istruzione non un servizio ma un business”, conclude.