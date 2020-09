9 Settembre 2020 16:16

Reggio Calabria, Vox Italia: “l’illusione di Castore tra la montagna di rifiuti, Falcomatà faccia chiarezza non con risposte generiche, ma con informazioni puntuali”

“In questa campagna si è tanto parlato del servizio raccolta rifiuti, strumentalizzato dalle varie forze politiche, ma oltre effetti hollywoodiani non si é posto il dovuto interesse sugli aspetti gravi che hanno impatti disastrosi sui cittadini e sui lavoratori“. E’ quanto scrive in una nota il Coordinatore Calabria di Vox Italia, Giuseppe Modafferi. “Tralasciamo i cumuli di rifiuti sparsi per i vari angoli della città- prosegue- ma dietro le montagne si nascondono problematiche complesse che hanno effetti sul servizio presente e futuro. Chiediamo al Sindaco di compiere un atto di trasparenza ed informare chiaramente quale è la situazione oggi e gli impegni che sta assumendo per l´erogazione del servizio. Di seguito alcuni punti poco chiari sui quali l´attuale amministrazione è sempre apparsa ambigua e per i quali chiediamo trasparenza:

1) I dipendenti AVR, indicati ingiustamente dal sindaco come maggiori responsabili della mancata raccolta rifiuti, non percepiscono stipendi da Giugno, quindi mancano i corrispettivi di parte di Giugno, Luglio, Agosto e Quattordicesima; con quale animo possono operare

lavoratori non pagati?

2) Si vocifera della evoluzione del servizio raccolta rifiuti affidato a decorrere dal 1 gennaio 2021 alla societá Castore. Su tale aspetto ad oggi mancano i numeri fondamentali dell´operazione sia in termini di investimenti necessari, sia in termini di costi mensili, né appare chiaro in che modo voglia essere organizzata la raccolta. Non risultano documenti ufficiali da dove si possa evincere la modalitá del come accadrá questo passaggio. Manca un piano industriale serio su un servizio essenziale dopo anni di disastri in questo settore. Tale incertezza determina paure ed ansie nei lavoratori che non hanno prospettive chiare sul loro futuro; tale situazione di incertezza potrebbe essere cavalcata da qualcuno a fini elettorali. Pertanto chiediamo con urgenza che si faccia chiarezza sul piano industriale Castore relativo alla raccolta rifiuti ed i tempi di realizzazione, con particolare evidenza degli aspetti economico-finanziari.

Vox Italia Reggio Calabria invita il Sindaco a fare dovuta chiarezza su tale argomento non con risposte generiche, ma con informazioni puntuali. Trattasi di servizio fondamentale per la cittá che coinvolge i cittadini da una parte e centinaia di lavoratori dal’altra, abbiamo la percezione che si stia procedendo a rilento e annaspando su un grave problema e temiamo in ennesimi disastri”, conclude la nota.