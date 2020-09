Reggio Calabria: alla Villetta De Nava la presentazione del libro “Quella sconosciuta parte di me”

3 Settembre 2020 12:15

Reggio: continuano le iniziative culturali organizzate dall’Associazione Culturale arte e spettacolo “Calabria Dietro Le Quinte”

Continuano le iniziative culturali organizzate dall’Associazione Culturale arte e spettacolo “Calabria Dietro Le Quinte” nell’ambito delle iniziative di animazione territoriale del progetto “New Theatre Training” di Funder35 e inserite nella programmazione dell’Estate Reggina 2020 del Comune di Reggio Calabria. Domani, 4 settembre alle ore 18,00, presso la Villetta Biblioteca De Nava, si terrà la presentazione dell’ultimo libro di Gerardo Pontecorvo “Quella sconosciuta parte di me” di Città del Sole edizioni. L’autore racconterà le pagine del libro in una interessante conversazione con Teresa Scordino e con la proiezione di contenuti multimediali. Il romanzo ambientato a Reggio Calabria, racconta la storia di Nicholas Fanciulli, cinquant’anni, supplente d’italiano e scrittore dilettante, è ancora alla ricerca di un’identità. Il giorno in cui assiste all’omicidio di un meccanico decide di ribellarsi alla malavita che tiene in scacco Reggio Calabria, la sua città: dichiara al commissario incaricato delle indagini che è in grado di riconoscere il killer e che è disposto a testimoniarlo in tribunale. Nicholas si mette sulle tracce dell’assassino e dei mandanti dell’omicidio. Inizia così una ricerca che lo porta anche a un sofferto confronto con la donna che ama e con il proprio passato, e a scoprire verità sconvolgenti sulla propria vita. Sabato, invece, si concluderà l’edizione 2019 del corso per organizzatore di eventi, al quale hanno preso parte 25 brillanti giovani professionisti calabresi. È possibile iscriversi alla nuova edizione del corso che partirà a settembre e prevede 40 ore di lezione con docenti del settore, come il promoter Ruggero Pegna o il docente dell’Unical Carlo Fanelli, e 20 di tirocinio presso enti pubblici e privati. Per info e iscrizioni al corso è possibile consultare il sito festival facce da bronzi, oppure contattare il numero whatsapp 347.1128620 o l’e-mail calabriadietrolequinte@gmail.com.