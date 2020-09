Reggio Calabria, il calvario dei residenti in via Cardinale Portanova e Rausei: tra lavori in corso e quel parcheggio mai completato che è ormai diventato un ecomostro [FOTO]

3 Settembre 2020 12:38

I lavori in via Cardinale Portanova proseguono molto lentamente e l’ecomostro in via Rausei rendono la vita dei residenti un inferno

Traffico in tilt nella zona Nord di Reggio Calabria e tratto stradale completamente paralizzato. I lavori in via Cardinale Portanova, tra Palazzo Campanella e gli Ospedali Riuniti, stanno limitando notevolmente il traffico e provocando lunghe file nelle ore di punta. Un vero e proprio inferno per chi è di passaggio, ma anche e soprattutto per i residenti in zona, che con delle foto segnalano alla nostra redazione le notevoli problematiche scaturite dalla situazione. A questo si aggiunge la costruzione mai completata del parcheggio in via Rausei: l’edificio, praticamente lasciato a metà dopo l’inizio della realizzazione, è ormai diventato un orribile ecomostro che rovina il decoro di una delle vie più trafficate della città.