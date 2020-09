Reggio Calabria, venerdì al Circolo Velico incontro con il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale

3 Settembre 2020 08:54

Reggio Calabria, Venerdì 4 settembre alle ore 19 nei locali del Circolo Velico, con il patrocinio del Rotary club nord, si terrà l’atteso incontro con il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dr. Mario Paolo Mega

“Autorità di Sistema Portuale”: questa è la speranza di rilancio del Porto di Reggio, vissuto in un contesto manageriale con i Porti di Messina e Milazzo. Il Circolo Velico, con una serie di iniziative, che datano almeno un ventennio, aveva intravisto in questa opportunità l’unica soluzione ai problemi di ruolo che il Porto reggino non aveva più, essendo le prospettive di crescita legate al “sistema”. Molte le resistenze, palesi o meno, sulle soluzioni di inquadramento sin quando si è trovata la quadra più naturale giungendo, ben ultimi, nella creazione dell’ente istituzionale. Venerdì 4 settembre alle ore 19 nei locali del Circolo Velico, con il patrocinio del Rotary club nord, si terrà l’atteso incontro con il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dr. Mario Paolo Mega, pertanto, sono state invitate tutte le associazioni Veliche della città e sarà presentata la manifestazione nazionale Italia Cup 2020 che si svolgerà a Reggio nei giorni 6/7/8 Novembre 2020.

Il porto di Reggio è una infrastruttura che è inglobata nella realtà urbanistica del nucleo centrale della città e l’Autorità Portuale deve aprire una linea di credito con i grandi eventi della vela che aiutano la città a crescere in misura turistica. Città che deve essere fatta di servizi, infrastrutture, pulizia, fronte mare e un porto bello e vivibile. Tutto ciò si potrà sviluppare con una sinergia tra le realtà turistiche, imprenditoriali e sportive.