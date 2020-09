Reggio Calabria, Tripodi (FI): “città allo stremo, Minicuci metterà fine al degrado”

11 Settembre 2020 16:26

“Reggio Calabria è una città allo stremo, ci sono interi quartieri dove i reggini, sono costretti a vivere in condizioni proibitive. È una vergogna assoluta. Accompagnando stamani Nino Minicuci nel suo quotidiano tour cittadino, ho avuto modo per esempio di testare la disastrosa situazione di Sbarre: cumuli di rifiuti, verde pubblico somigliante ad una giungla, incuria e degrado ovunque . Reggio elevata al rango di Città Metropolitana con legge n.42\2009 dal quarto Governo Berlusconi allo scopo di renderla protagonista nel Mediterraneo, e’ invece ridotta in condizioni pietose da un amministrazione incapace”. Lo dichiara Maria Tripodi, deputato e vice coordinatore regionale di Forza Italia Calabria che prosegue: “I proclami di Zingaretti e soci non hanno alcuna possibilità di far breccia nei cittadini, quotidianamente umiliati dalle disastrose politiche tipiche della sinistra. L’unico che può invertire la rotta e mettere fine al degrado esistente, è il nostro Nino Minicuci, che ha presentato un programma figlio di una chiara visione politica, serio e articolato per risanare, proteggere e rilanciare Reggio. Il countdown per mandare a casa la giunta dell’oppressione fiscale, dell’immobilismo burocratico, del disservizio pubblico è iniziato”, conclude l’esponente azzurra.