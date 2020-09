Reggio Calabria, Tripodi (FI): “Minicuci ha competenze e programmi chiari. Sinistra parolaia e pretestuosa”

1 Settembre 2020 09:16

“Benché la campagna elettorale sia partita da pochi giorni, si evince in modo inequivocabile che Nino Minicuci candidato sindaco del centrodestra, ha competenze, programmi chiari e perfetta contezza su come far ripartire la macchina comunale di Palazzo San Giorgio, paralizzata da 6 anni di mal governo della sinistra”. Lo dichiara Maria Tripodi deputato e Vice Coordinatore Regionale di Forza Italia Calabria, che prosegue: “Su problemi concreti, quali: l’emergenza rifiuti, la crisi idrica, i debiti che strozzano le casse comunali, la burocrazia opprimente che ritarda e distrugge il fare impresa, Reggio ha la grande opportunità di vedere presto conclusa questa stagione di immobilismo, che la fatta precipitare in fondo a tutte le classifiche per servizi e qualità della vita. Non ho dubbi che i reggini colgano al volo questa occasione, e sono convinta che già il 21 settembre regaleranno ai loro figli un futuro migliore con la vittoria di Nino Minicuci Nuovo Sindaco di Reggio Calabria”. Continua Tripodi: “gli attacchi scomposti, perpetrati in questi giorni dalla sinistra parolaia al centrodestra, sono del tutto pretestuosi e privi di fondamento. Reggio più che delle sterili polemiche avrebbe avuto bisogno in questi anni di un’amministrazione capace, invece si ritrova ad essere una delle città peggio amministrate d’Italia”.