Reggio Calabria, l’orchestra del teatro Cilea ai candidati a sindaco: “quale futuro per il teatro e la musica in città”

7 Settembre 2020 09:45

Reggio Calabria, l’orchestra del teatro Cilea ai candidati a sindaco: “quali strade si intende percorrere affinchè il Teatro torni ad essere il centro della vita sociale e culturale della Città?”

“La Soc. Coop. Orchestra del Teatro F. Cilea di Reggio Calabria (dal 2005 presente sul territorio nella produzione e organizzazione di stagioni lirico sinfoniche, eventi e rassegne musicali professionali) -scrive in una nota il Presidente M° Pasquale Faucitano –ad oggi si interroga, rivolgendosi a tutti i candidati a sindaco:

• quali sono i progetti, le iniziative e gli investimenti pensati far ripartire la cultura musicale in Città?

• in che modo si pensa di poter sostenere un settore che rientra a pieno titolo tra quelli che potrebbero trainare anche l’economia della provincia e dell’intera area metropolitana?

• quali strade si intende percorrere affinchè il Teatro torni ad essere il centro della vita sociale e culturale della Città, valorizzando le figure professionali esistenti? Riteniamo sia importante allo stato attuale fortificare e/o intraprendere un dialogo sulla questione”, conclude.