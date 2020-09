Reggio Calabria, piccola tartaruga Caretta Caretta all’interno del Porto: “intervenire al più presto per salvarla” [VIDEO]

22 Settembre 2020 16:36

Reggio Calabria, la tartaruga è stata vista all’interno del Porto

“Ci è stata segnalata la presenza di un piccolo di tartaruga marina dentro il porto di Reggio Calabria e va recuperato al più presto. Purtroppo chi ce l’ha segnalato è andato via e abbiamo solo questo video. Abbiamo allertato la Guardia Costiera che si è recata sul posto ma purtroppo non ha trovato la tartarughina. Invitiamo chiunque sia in zona a prestare la massima attenzione dentro tutta l’area portuale e a segnalarci l’eventuale avvistamento ai numeri 0964-933347 o 328-3020921 o 340-3880716″. E’ questo il post pubblicato su facebook dal Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone.