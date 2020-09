Reggio Calabria, SviProRe spa: approvato dalla MetroCity il Bilancio 2019

30 Settembre 2020 11:52

La Sviprore SpA, comunque, nell’ambito dei servizi ad essa affidati, si conferma come un’essenziale risorsa per il territorio Metropolitano di Reggio Calabria, sia per gli Enti soci che per i Cittadini e le imprese locali

“Nei giorni scorsi è stato approvato il bilancio d’esercizio 2019 della Svi.Pro.Re. SPA, società in house della MetroCity di Reggio Calabria. In Assemblea, oltre la presenza dell’Amministratore Unico Dott. Serafino Nucera, del Revisore legale della Società e del Collegio Sindacale, in rappresentanza del Sindaco, avv. Giuseppe Falcomatà ha partecipato l’avv Antonino Castorina, Consigliere Metropolitano, Delegato al Bilancio.

L’emergenza sanitaria Covid-19 ha determinato lo slittamento del termine di approvazione, secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18.

Durante l’Assemblea il dott. Nucera, ha illustrato le attività svolte dalla Società nel corso dell’anno 2019, durante il quale si è svolta un’efficace campagna antievasione relativa, principalmente, ai servizi svolti dal settore degli Impianti termici e da quello delle Adduzioni Idriche.

Nell’ambito di quest’ultimo è stato attuato un censimento di tutte le derivazioni utilizzate dai Comuni dell’intera area della Città metropolitana, con conseguente regolarizzazione amministrativa a tutt’oggi ancora in corso, e si è proceduto, inoltre, alla sigillatura di circa 1000 contatori per pozzi privati al fine di contrastare l’evasione e lo spreco di risorse pubbliche.

Per quanto riguarda il settore Impianti termici, sono state messe in atto delle azioni mirate alla regolarizzazione di tutti gli impianti presenti nel territorio metropolitano nonché la verifica ed il controllo dello stato di manutenzione degli stessi coinvolgendo i manutentori, gli installatori e le associazioni di categoria. Infine, il settore Cosap, dove si è proceduto ad acquisire nuove licenze nonché all’emissione degli atti rivolti ad utenze private ed Enti Pubblici. I risultati, più che soddisfacenti raggiunti nel 2019, rappresentano per la Sviprore una solida base da cui partire nel delicato evolversi dell’anno 2020 il cui scenario, particolarmente complicato ed incerto, ha comportato numerosi sacrifici e difficoltà, non solo per l’amministrazione della società ma anche per i dipendenti.

L’AMMINISTRATORE UNICO – Dott. Serafino Nucera