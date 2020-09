Reggio Calabria: oggi iniziativa de “La Strada” e “Riabitare Reggio” in ricordo di Giovanni Di Leo

7 Settembre 2020 10:24

La Strada e Riabitare Reggio per Pazzano sindaco: lunedì 7 settembre alle ore 18.30 in piazza della Pace l’iniziativa “Il sentimento dell’acqua”, in ricordo di Giovanni Di Leo

Lunedì 7 settembre alle ore 18.30 in piazza della Pace si terrà l’evento “Il sentimento dell’acqua”. Le battaglie per l’acqua pubblica in memoria di Giovanni Di Leo. L’incontro, a cura de La Strada e di Riabitare Reggio, movimenti che sostengono la candidatura a sindaco di Reggio Calabria di Saverio Pazzano, sarà l’occasione per ricordare la figura di Giovanni Di Leo, tragicamente e improvvisamente venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e dei suoi compagni e delle sue compagne di lotte. Il percorso di Di Leo si era incrociato con quello de La Strada nel segno delle battaglie per l’acqua pubblica e la giustizia sociale, fino a scegliere di candidarsi nella lista Riabitare Reggio.

All’incontro saranno presenti: i familiari di Giovanni Di Leo, Sasà Albanese e Maurizio Zavaglia, del “Comitato 11 giugno”, e Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del Codacons. Prosegue il cammino de La Strada e di Riabitare Reggio con Pazzano sindaco, nel ricordo vivissimo di quanti hanno speso la propria vita al servizio della comunità, scegliendo sempre di schierarsi dalla parte degli ultimi e per l’equità sociale.