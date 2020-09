Reggio Calabria, sopralluogo sul sito dove sorgerà il nuovo Ospedale della Piana: incontro alla Regione per stilare il programma della costruzione

11 Settembre 2020 14:04

Reggio Calabria e il nuovo Ospedale della Piana che sorgerà a Palmi: presto sarà deciso il programma per l’inizio dei lavori di costruzione

Una questione che da tanti anni aspetta di sbloccarsi, finalmente sembra che tutto si stia dirigendo verso la direzione giusta. Come si legge in un comunicato diffuso dal Comune di Palmi, questa mattina è avvenuto il sopralluogo sul sito dove verrà edificato il nuovo Ospedale della Piana. Un’opera di importanza strategica per la città situata in provincia di Reggio Calabria e per tutti i paesi limitrofi. Di seguito il comunicato:

“Questa mattina abbiamo effettuato un sopralluogo sul sito di costruzione del Nuovo Ospedale della Piana. I lavori procedono, sono state ultimate le operazione di verifica sulla presenza di eventuali ordigni bellici. La fase successiva sarà quella della rimozione dei tubuli in terracotta rinvenuti dalla sovrintendenza e dell’interramento dei tralicci. Nei prossimi giorni saremo in Regione Calabria, dove incontreremo i tecnici per conoscere gli ultimi sviluppi e ci sarà comunicato il nuovo cronoprogramma per la costruzione dell’opera. Seguiamo giorno dopo giorno, passo dopo passo, l’evoluzione dell’iter di un opera che cambierà il volto della nostra Città, rispondendo alle esigenze dei cittadini della piana e alla loro domanda di sanità”.