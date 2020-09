Reggio Calabria, le priorità più sentite dai cittadini per la prossima amministrazione: emergenza rifiuti, lavoro e strade sul podio. I DATI del sondaggio

3 Settembre 2020 17:13

Reggio Calabria, il sondaggio di StrettoWeb sulle priorità della città con gli occhi dei cittadini

Quali sono le tematiche che dovrebbe affrontare con più urgenza la prossima amministrazione comunale? L’emergenza rifiuti condiziona fortemente l’opinione pubblica reggina in vista delle elezioni comunali di Reggio Calabria, come emerge dal sondaggio realizzato da Fabbrica Politica per StrettoWeb: la questione rifiuti, con il decoro e la pulizia della città, è di gran lunga la più sentita dagli elettori che la considerano assolutamente prioritaria.

Al secondo posto c’è il lavoro, il primo grande tema che rappresenta un problema enorme per la città con il tasso di disoccupazione giovanile più alto d’Europa. Subito sotto lo stato delle strade.

Meno sentiti gli altri temi: dal turismo ai trasporti pubblici, dalla sicurezza alle tasse, dai servizi sociali all’inquinamento fino a alla pubblica illuminazione.