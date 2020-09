Reggio Calabria, Ieraci: “l’incendio nell’impianto di trattamento dei rifiuti di San Leo mette a nudo la realtà della problematica relativa alla gestione dei rifiuti”

25 Settembre 2020 11:12

Reggio Calabria, Ieraci: “l’incendio che si è verificato nell’impianto di trattamento dei rifiuti di San Leo nel Comune di Siderno, mette a nudo la triste realtà della problematica relativa alla gestione dei rifiuti”

“L’incendio che si è verificato nell’impianto di trattamento dei rifiuti di San Leo nel Comune di Siderno, mette a nudo la triste realtà della problematica relativa alla gestione dei rifiuti in Calabria. Da anni ormai si vive in una situazione di emergenza sopratutto nel periodo estivo dove la popolazione aumenta in modo notevole e ci si trova impreparati ad affrontare l’enorme quantità di rifiuti che viene prodotta”. E’ quanto scrive in una nota Roberto Ieraci, Presidente Associazione Culturale “Nuovi Orizzonti per il Sud”. “I cittadini, seppur in quasi tutti i comuni si sta effettuando la raccolta differenziata, debbono collaborare affinché la percentuale di raccolta differenziata aumenti sempre di più abbandonando il sistema delle discariche a vantaggio di una filiera del riciclo. Purtroppo in tutti questi anni si sono solo utilizzate soluzioni tampone che non hanno di certo risolto mai il problema. Non è sostenibile da parte dei cittadini vivere con la paura di avere una discarica in casa, che possa rilevarsi una vera e propria “bomba ecologica”. I cittadini non debbono pagare le colpe di scelte politiche ed istituzionali sbagliate che hanno da sempre danneggiato il nostro territorio. Negli altri Stati i rifiuti sono un opportunità economica di sviluppo e di lavoro oltre che sorgenti di risorse rinnovabili e recuperabili. Bisogna redigere un piano di lungo respiro, incentivando i cittadini ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata anche con sgravi sul pagamento delle tariffe Tari. Il territorio e i cittadini debbono essere salvaguardati per questo dobbiamo puntare su un economia più verde e più sostenibile”, conclude la nota.