Reggio Calabria, scuole (finalmente!) riaperte: grande emozione per il ritorno in classe dopo oltre 6 mesi [FOTO]

28 Settembre 2020 12:20

Reggio Calabria, è suonata questa mattina la campanella nelle scuole

Primo giorno di scuola stamattina per i ragazzi e gli studenti di Reggio Calabria che dal 5 marzo non erano più stati in classe con compagni e insegnanti. Questa mattina alle 8 infatti è suonata la campanella e gli studenti hanno potuto riprendere le attività scolastiche rispettando le disposizioni per il contenimento del contagio da Coronavirus. Un inizio anno diverso e molto atteso, per questo particolarmente coinvolgente dal punto di vista emotivo, per tutti i ragazzi che da oggi ritrovano la normalità.