Reggio Calabria, scarcerati i fratelli Giovanni e Pietro Vigliarolo, erano accusati di spaccio di droga

4 Settembre 2020 12:52

Reggio Calabria, scarcerati i fratelli Giovanni e Pietro Vigliarolo. I prevenuti erano stati accusati di aver messo in piedi un mini market della droga (cocaina e marijuana) sul terrazzo della propria casa

Il GIP di Reggio Calabria, ha rimesso in libertà i fratelli Vigliarolo Giovanni e Pietro, ponendo a loro carico solo l’obbligo di firma alla Pg. I prevenuti erano stati accusati di aver messo in piedi un mini market della droga (cocaina e marijuana) sul terrazzo della propria casa e , inoltre, di aver coltivato piantine dello stesso stupefacente. Decisiva l’attività difensiva investigativa ai sensi dell’art.391-bis e ss. del c.p.p., posta in essere dall’Avv.Alessandro Tamiro , difensore degli indagati ed intervenuto in sostituzione del loro precedente legale.