Reggio Calabria, perdita fognaria in via Sbarre Centrali. I cittadini esasperati: “guasto segnalato da mesi, un odore asfissiante proviene dalla strada”

6 Settembre 2020 13:07

Reggio Calabria, un guasto ancora non risolto mette in ginocchio i cittadini di via Sbarre Centrali: “ma a quale santo dobbiamo rivolgerci?”

Grossa perdita fognaria in via Sbarre Centrali, una delle zone più popolate della città di Reggio Calabria. Secondo quanto affermato in una segnalazione dei cittadini residenti, il guasto è stato segnalato da diversi mesi agli addetti ai lavori, ma niente è stato ancora sistemato. La situazione adesso è diventata insostenibile, visto che il cattivo odore raggiunge i portoni e le finestre. Di seguito la lettera:

“Una città veramente abbandonata. È da mesi che viene segnalato agli addetti ai lavori una perdita fognaria dell’incrocio tra sbarre e la strada che da dietro le carceri di via San Pietro porta al viale Calabria/con una fossa coperta di acqua fognaria, dove partono gomme e anche le sospensioni per le macchine che ci cascano/ma al di la di questo; i passanti che si recano presso la chiesetta sita un po’ più sotto o chi passa dal marciapiede lato sud della via Sbarre centrali, si devono obbligatoriamente assorbire l’odore insopportabile dalla traversa. Ad angolo c’è barbiere e poi gli abitanti del posto, che ormai non sanno a quale santo rivolgersi per risolvere il problema. Pertanto non solo slogan sui giornali, risolviamo i problemi reali, migliorando così la qualità della vita a Reggio Calabria, che in queste condizioni risulta proprio pessima/quando in piena estate, con il caldo, non è possibile neppure aprire la finestra a causa della puzza asfissiante proveniente dalla strada…”.

I cittadini abitanti nella zona