Reggio Calabria, sbarcati 53 migranti sulla spiaggia di Palizzi

21 Settembre 2020 15:37

Reggio Calabria, lo sbarco è avvenuto nella notte sulla spiaggia in località Spropoli

53 migranti sono stati rintracciati alle prime luci del mattino di oggi nel territorio del Comune di Palizzi (Reggio Calabria) sulla fascia ionica calabrese. Si tratta di uno sbarco spontaneo avvenuto nella notte sulla spiaggia in località Spropoli. Secondo quanto appreso dalla Dire i migranti sono stati lasciati sul litorale da una imbarcazione che e’ riuscita a riprendere il largo. Sono in corso le ricerche da parte delle imbarcazioni della guardia costiera e della guardia di finanza. Subito dopo lo sbarco alcuni migranti sono rimasti sulla spiaggia, altri si sono allontanati e successivamente rintracciati dalle Forze dell’ordine. Al momento si trovano nel territorio del Comune di Palizzi per le operazioni di riconoscimento e per il prelievo del tampone Covid. I migranti hanno dichiarato la nazionalità’: Siria, Iraq, Egitto, Palestina, Kuwait e Turchia.