Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino di San Procopio: “il paese ormai da mesi è senza acqua, sporco e con microdiscariche. La situazione è insostenibile”

6 Settembre 2020 22:44

Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino di San Procopio: “l’amministrazione fa dispetti ai cittadini: non paga la Sorical e questa riduce l’acqua, non paga la discarica e la ditta non ritira l’indifferenziata. La situazione è inostenibile”

Situazione di degrado, incuria ed abbandono a San Procopio, cittadina dell’area metropolitana di Reggio Calabria, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo. Un cittadino del luogo, Nino Cutrì, denuncia una molteplicità di problemi che rende la situazione nella cittadina alquanto tesa: “il paese ormai da mesi è senza acqua, sporco e con microdiscariche, con scarsa illuminazione pubblica, buche ed erbacce. Inoltre, l’altra sera un incendio ha interessato una struttura per anziani che era diventata una vera e propria discarica di rifiuti. Sapete perchè avviene questo? Perché l’attuale Sindaco – sottolinea- sostenuto da una maggioranza Consiglieri di fuori paese ha deciso di fare i dispetti ad una intera Comunità non pagando la Sorical e la discarica provocando quindi la diminuzione dell’acqua e la mancata raccolta dell’indifferenziata. E’ incredibile come la piazza principale è caratterizzata da un degrado assoluto tra immondizia, panchine rotte, buche e perfino la mancanza delle bandiere in Comune. L’attuale compagine amministrativa nasconde di aver ereditato un Comune sano economicamente e con in cassa 400 mila euro circa. Per qualsiasi problema segnalato dai cittadini – aggiunge– il comune risponde che “non ci sono soldi per la riparazione” però poco tempo fa gli amministratori si sono aumentati le indennità. I cittadini non ne possono più: tante sono state le denunce effettuate ai carabinieri. Qualche tempo fa il dott. Lamberti Castronuovo ha chiesto, altresì, al Prefetto lo scioglimento del Comune per irregolarità nell’affidamento della raccolta dei rifiuti oltre che di omissioni su variazioni di bilancio, non rettificate in Consiglio. Speriamo che, i vari consiglieri comunali, con uno scatto d’orgoglio si dimettano e vadano a casa senza continuare ad infierire sulla popolazione”, conclude.