Reggio Calabria, sabato l’inaugurazione della Drogheria Culinaria: info e dettagli

3 Settembre 2020 18:19

Reggio Calabria, nuova apertura in pieno centro: giorno 5 settembre 2020 la Drogheria Culinaria, il cuoco Felicione e il suo staff sabato accoglieranno amici e clienti sin dalle ore 12

Un nuovo ristorante apre nel pieno centro di Reggio Calabria. I gestori della Drogheria Culinaria hanno infatti annunciato l’inaugurazione del locale per sabato 5 settembre. Di seguito il messaggio con tutte le informazioni e i dettagli:

“La Drogheria Culinaria è lieta di invitarti all’inaugurazione del nuovo ristorante. Il Cuoco Felicione e il suo staff al completo, vi aspettano sabato 5 settembre in via Giulia 2 a Reggio Calabria. 12 Ore in Drogheria, da mezzogiorno a mezzanotte, per permettere a tutti di conoscere il locale, i suoi piatti e la sua filosofia in totale sicurezza. Per maggiori informazioni rivolgersi al 347 826 4719.

La Drogheria Culinaria non nasce solo come ristorante. La drogheria è un motto, un’esortazione, uno stile di vita senza fretta che richiama un’idea di saggezza ed armonia. Un luogo accogliente dove riscoprire lentamente piaceri ed abitudini ormai dimenticate e staccare dalla quotidianità, semplicemente per godersi il tempo. La Drogheria è il luogo per vivere un viaggio alla scoperta dei piatti poveri ma ricchi di storia della Calabria. Un menù che omaggia la bontà delle cose semplici e genuine, che varia ad ogni cambio di stagione e che ogni mese di arricchisce di nuove proposte provenienti dalla tradizione culinaria calabrese. Ingredienti semplici, selezionati con un’attenzione particolare alla stagionalità, alla qualità e alla genuinità, preparati rispettando la storia del territorio. Grani, pomodori, cipolle, patate, bergamotto, funghi, pesce stocco e olio di oliva. Queste sono solo alcune delle materie prime che in un territorio come la Calabria si incontrano tra sole, mare e terra. E solo chi è nato in questa splendida terra è in grado di capire. Ed è questo che la Drogheria cercherà di trasmettervi, l’emozione che i nostri prodotti possono far provare , prima di tutto alla vostra mente e poi ai vostri palati”.