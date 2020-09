Reggio Calabria: roghi di rifiuti. Davi e Ventura: “Falcomatà esca dal torpore”

1 Settembre 2020 16:21

Reggio Calabria: roghi di rifiuti. Davi e Ventura: “I roghi di rifiuti che sono avvenuti la scorsa notte a Croce Valanidi, così come quelli di Ciccarello, sono episodi gravissimi”

“I roghi di rifiuti che sono avvenuti la scorsa notte a Croce Valanidi, così come quelli di Ciccarello, sono episodi gravissimi. Avvengono nel pieno della stagione turistica, mettono a rischio la salute dei cittadini e sono trasmessi da tutti i telegiornali. E cosa fa il nostro sindaco? Vive una sorta di torpore, di ‘trance’ e si autocelebra in opuscoli propagandistici che sembrano le brioche di Maria Antonietta. Peppe esci dal torpore e “batti un colpo“. È la tua città!”. Lo dichiarano Paola Ventura, candidata al consiglio comunale, e Klaus Davi, candidato a sindaco di Reggio Calabria. “La città merita uno sforzo ulteriore da parte dell’amministrazione comunale per eliminare tutte le microdiscariche abusive e serve assolutamente potenziare il controllo del territorio in attesa di una prossima ridefinizione complessiva della gestione della raccolta differenziata”, conclude.