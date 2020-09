Reggio Calabria, è allarme sicurezza. Risse e disordini nella movida, il 76% dei reggini non si sente più tranquillo in città [DATI]

3 Settembre 2020 17:47

Reggio Calabria, le risposte al sondaggio di StrettoWeb sulla sicurezza evidenziano il timore crescente dei cittadini rispetto all’ordine pubblico

Dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus avremmo dovuto essere tutti migliori. Invece numerose risse hanno condizionato l’estate nella movida, in città e nel suo hinterland. E così la gente non si sente più sicura di andare in giro, in quella che era la città della sicurezza per eccellenza. Il dato emerge dal sondaggio di Fabbrica Politica per StrettoWeb, pubblicato oggi per le elezioni comunali di Reggio Calabria: il 76% dei cittadini non si sente per nulla tranquillo, a fronte del 24% che si dice assolutamente sereno.

A non sentirsi tranquille sono in modo particolare le donne, dove la percentuale sale al 79%, e gli anziani che non sono più sicuri nell’83% dei casi tra gli intervistati.

Tra gli elettori dei partiti, percepiscono più di tutti il tema dell’insicurezza coloro che votano Movimento 5 Stelle: all’85% non sono sicuri della città. I più sicuri, invece, sono gli elettori di Fratelli d’Italia (36%), del Pd (31%) e di Forza Italia (30%).