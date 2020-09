Reggio Calabria, le riflessioni post elezioni di una lettrice: “perchè rivotare chi ci ha ridotti così?”

27 Settembre 2020 12:18

Reggio Calabria, la lettera inviata a StrettoWeb da una cittadina

“Buonasera, sono una vostra lettrice e da quando è ufficiale che andremo al ballottaggio, ma soprattutto per chi andremo al ballottaggio, mi pongo la stessa domanda: Perchè al ballottaggio c’è Falcomatà?”. Lo scrive, in una lettera inviata a StrettoWeb, una cittadina, Maria Federica Romeo. “La mia domanda continua a non trovare risposta anche oggi leggendo i titoli del vostro giornale, che sono la piena espressione dei sei anni di questo Sindaco: lavoratori Avr in sciopero per stipendi non pagati, a Rosario Valanidi da dieci giorni disservizi idrici, perdita d’acqua in via Barlaam, strada completamente allagata. Esponete i mastelli solo se pieni”.

“Bene – conclude Maria Federica Romeo – a questo punto la mia domanda è: perchè votare chi ci ha ridotti così e non dare almeno il beneficio del dubbio ai nuovi! Tanto, peggio di così…”