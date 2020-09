Reggio Calabria: voragine in via Loreto diventa una discarica di rifiuti [GALLERY]

28 Settembre 2020 13:16

Reggio Calabria, degrado e incuria in via Loreto: una voragine diventa una discarica di rifiuti

Degrado ed incuria a Reggio Calabria in via Loreto dove una voragine è diventata una discarica di rifiuti. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, nella buca c’è spazzatura di ogni tipo ed il pericolo è segnalato in maniera non adeguata.