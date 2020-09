Reggio Calabria, infiammati i rifiuti in via Ecce Homo: “situazione vergognosa, danni a residenti e commercianti”

21 Settembre 2020 16:30

Reggio Calabria, bruciano i rifiuti nella zona Sud di Reggio Calabria: la denuncia dei residenti a pochi passi dallo stadio Granillo

Ancora spazzatura in fiamme a Reggio Calabria. Interessata questa volta la zona Sud della città, precisamente il rogo ha preso vita in via Ecce Homo, nel quartiere di Gebbione. La denuncia arriva da Filippo, commerciante preoccupato per la sua attività situata nelle vicinanze, a pochi passi dall’ufficio postale. Di seguito la sua segnalazione a StrettoWeb.

“Da giorni cumuli di rifiuti fanno ornamento su una via a molti sconosciuta ma di un enorme affluenza giornaliera visto la presenza della posta (REGGIO 9)… Giorni fa è stato appiccato un rogo a quel cumulo di rifiuti che ad oggi giace ancora sul marciapiede diventando un ostacolo non solo per quanto concerne il passaggio pedonale ma anche ai residenti ed ai commercianti in quella zona (visto lo sgradevole odore che emanano). Capisco la difficoltà di intervenire in questo periodo (viste le comunali in atto), ma chiedo a chi di competenza di intervenire al più presto a dare decoro ad una via ormai abbandonata da anni”.

Lettera firmata