Reggio Calabria, il Comune non paga i buoni libro: migliaia di famiglie in difficoltà, “in questa città anche il diritto allo studio è negato”

17 Settembre 2020 14:11

Reggio Calabria, nessuna novità ancora sul versamento dei buoni libro: l’ennesima segnalazione di un cittadino che prova a sensibilizzare le istituzioni

Il mancato pagamento dei buoni libro da parte del Comune di Reggio Calabria è una problematica che ormai da tanti anni a questa parte attanaglia le famiglie e torna a ripetersi in prossimità dell’anno scolastico. La redazione di StrettoWeb ne aveva già parlato nei giorni scorsi, ma la questione non è ancora stata risolta. Ne è un altro esempio l’ultima segnalazione avanzata da un nostro lettore, che scrive: “porto la testimonianza di una famiglia come la mia, con tre figli e due dei quali frequentano le scuole elementari, costretta a tirare fuori ogni anno oltre 100 € (e li sento pochi) per mandarli a scuola al pari degli altri quando la spesa dovrebbe essere a totale carico del Comune senza farla anticipare. Con mille difficoltà, io ho la possibilità di affrontare questa spesa, ma mi metto nei panni di chi, magari, questa fortuna non ce l’ha, specie in un periodo difficile come questo”. Lo Stato e le istituzioni dovrebbero garantire il diritto allo studio, peraltro un principio stabilito dalla legge italiana: la Legge finanziaria n. 448 del 23.12.1998 infatti prevede, all’art.27, “l’erogazione di un contributo statale finalizzato all’acquisto dei libri di testo per gli alunni frequentanti le scuole di istruzione secondaria di I e di II grado”. Il Comune di Reggio Calabria dovrebbe prendere in mano la situazione per non creare disparità all’interno degli istituti scolastici pubblici.