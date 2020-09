Reggio Calabria, ancora problemi in via Roma: persiste la grossa perdita d’acqua [FOTO]

6 Settembre 2020 12:53

Reggio Calabria, da giorni i residenti in via Roma segnalano una grossa perdita d’acqua

Dopo la caduta di un grosso alberto qualche domenica fa, i disservizi idrici degli ultimi giorni, continuano i problemi in via Roma, al centro di Reggio Calabria. Come segnalato da alcuni lettori, persiste la grave perdita d’acqua di cui già si era parlato nei giorni scorsi. La situazione ancora non è stata risolta e ciò crea disagio alla cittadinanza residente. In alto le foto.