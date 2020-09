Reggio Calabria: ieri sera la cerimonia di consegna del Premio Anassilaos – Mimosa 2020 [FOTO]

9 Settembre 2020 18:10

Reggio Calabria: la dirigente del Pizi di Palmi, professoressa Maria Domenica Mallamaci, premiata dall’associazione Anassilaos

Ieri sera, 8 Settembre, a Reggio Calabria si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Anassilaos – Mimosa 2020. Una delle finalità del Premio Mimosa è proprio quello di premiare le donne che si sono distinte nel mondo del lavoro, delle arti, della cultura e del volontariato. Per la Sezione “Una vita per la scuola”, ha ricevuto il Premio la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, come promotrice di attività culturali, sociali e di volontariato, realizzate presso l’istituzione scolastica di servizio, volte a promuovere la cultura della legalità, della solidarietà, della tolleranza, della cittadinanza attiva, della tutela dell’ambiente. “Volevo ringraziare l’Associazione e soprattutto il Dottor Giovanni Barone che mi ha avvicinata agli obiettivi e alle finalità perseguite dall’Associazione stessa. Grazie per questo riconoscimento che voglio condividere con tutto il mondo della scuola. Chi lavora nella scuola e ne fa una missione, sa bene che puntare sui giovani significa puntare sul futuro del nostro Paese: è attraverso di loro che si potrà garantire un futuro migliore, educandoli “anche” a restare nella loro terra d’origine, nel nostro amato Sud, in quella parte d’Italia che ha bisogno di presenze vive, di cittadini attivi e consapevoli per far sbocciare nuove energie positive, anche nuovi progetti di lavoro così come la genialità di ciascuno, oggi più che mai, sa partorire”.

Marilea Ortuso