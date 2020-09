Reggio Calabria, Pazzano smonta Falcomatà in vista del ballottaggio: “accordo non è neanche in discussione”. Pioggia di like su facebook

25 Settembre 2020 00:54

Reggio Calabria, la nota di Pazzano: “nessun accordo con Falcomatà, ne’ siglato ne’ in discussione”

Saverio Pazzano smentisce l’accordo con Falcomatà in vista del ballottaggio per le elezioni comunali di Reggio Calabria. In un breve comunicato pubblicato sulla sua pagina facebook, l’esponente della sinistra radicale che al primo turno ha ottenuto un eccezionale successo elettorale conquistando un seggio in consiglio comunale grazie a 6.031 voti di preferenza, pari al 6,38% degli elettori, Pazzano smentisce alcune fake-news circolate sul web e spiega che “nessun accordo è stato siglato né in discussione“. Una doccia gelata per il Centrosinistra di Falcomatà che dava per scontato l’unico accordo possibile in vista del ballottaggio, tuttavia se Pazzano ha avuto questo successo lo deve proprio al fatto di aver costruito un’alternativa di sinistra in forte contrapposizione all’azione amministrativa di Falcomatà, premiato ben oltre ogni aspettativa dagli elettori della sinistra reggina che evidentemente, e comprensibilmente, preferirebbero una dignitosa opposizione in linea con i principi e i valori di quest’area politica, rispetto a una amministrazione così pasticciata e arruffona non solo nella pratica gestione della città ma anche sotto il profilo ideologico e identitario, come quella già vista negli ultimi sei anni.

