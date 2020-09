Reggio Calabria: “politiche familiari e socio-sanitarie”, oggi incontro del Laboratorio politico Patto Civico a Piazza Castello

4 Settembre 2020 12:46

Reggio Calabria: la lista “Patto Civico” con il candidato a sindaco Maria Laura Tortorella continua la promozione di incontri su tematiche di particolare interesse per i cittadini

La lista “Patto Civico” con il candidato a sindaco Maria Laura Tortorella continua la promozione di incontri su tematiche di particolare interesse per i cittadini. Oggi, venerdì 4 settembre, l’appuntamento sarà a Piazza Castello alle ore 18.30 per affronterà il tema delle politiche familiari e socio sanitarie. In particolare, attraverso l’ascolto e il confronto con i partecipanti, saranno illustrate alcune linee di intervento a sostegno delle famiglie, dei giovani e degli anziani e, nel contempo, raccolti suggerimenti ed idee. Con riguardo allo specifico ambito socio – sanitario, l’occasione consentirà di presentare una specifica proposta concernente la cura ed assistenza dei malati di Alzheimer.