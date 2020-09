Reggio Calabria: Patto Civico incontra i sindacati

17 Settembre 2020 18:18

Reggio Calabria: Patto Civico accoglie la proposta di lavorare insieme, oltre la scadenza elettorale, per trasformare le idee in visione collettiva

Il 15 Settembre presso la sede di via Giulia il candidato Sindaco della Lista Patto Civico, Maria Laura Tortorella, ha incontrato i Segretari Generali della CISL, Rosy Perrone e della UIL Nuccio Azzarà, nonchè i rappresentanti sindacali della CIGL di Reggio Calabria e della Piana di Gioia Tauro. L’incontro, nato dalla presentazione di una proposta unitaria dei citati sindacati per il rilancio della città Metropolitana di Reggio Calabria, ha costituito una preziosa occasione di conoscenza e di confronto su quelle che rappresentano le criticità di maggiore rilievo e le opportunità di sviluppo della stessa area. Il confronto ha riguardato in particolare quattro argomenti ritenuti fondamentali con riguardo al futuro della città: il Lavoro, la Sanità, le Infrastrutture e trasporti e l’Ambiente.

T ematiche centrali per una riorganizzazione della vita cittadina e strettamente connesse ai punti programmatici della proposta politico – elettorale elaborata da Patto Civico. La candidata sindaco Maria Laura Tortorella, nell’apprezzare la proposta delle rappresentanze sindacali, a partire dalla costruzione di un Piano straordinario per il lavoro indirizzato ai giovani e ai meno giovani, che intravede anche nel “lavoro da sud” una finestra aperta per i lavoratori emigrati. Welfare di prossimità, tutela dell’ambiente, rilancio dell’agricoltura, forestazione, turismo e sicurezza del territorio, gli altri temi di importanza strategica. Patto Civico accoglie la proposta di lavorare insieme, oltre la scadenza elettorale, per trasformare le idee in visione collettiva.