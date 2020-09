Reggio Calabria: ecco chi è il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri

7 Settembre 2020 16:49

Reggio Calabria: dopo Colonnello Giuseppe Battaglia, il Colonnello Marco Guerrini sarà il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri

Dopo un periodo di 3 anni, il colonnello dei Carabinieri Giuseppe Battaglia ha salutato questa mattina la provincia di Reggio Calabria per la conclusione del suo mandato. “Un periodo segnato dalla volonta’ di valorizzare fortemente le espressioni del territorio – ha ricordato Battaglia – dalla tenuta a battesimo del Gruppo di Gioia Tauro, un presidio avanzato di contrasto alle forme piu’ pervicaci di criminalita’, fino all’istituzione del posto carabinieri di Polsi, a sostenere con la vigilanza del Santuario, in maniera non meramente formale, il solo significato cui puo’ esser dato al santuario: un simbolo di pieta’ mariana“.

Dal 14 settembre il nuovo comandante provinciale del Comando dei carabinieri di Reggio Calabria sarà il colonnello Marco Guerrini: 49 anni, laureato in giurisprudenza, arriva dal servizio reso al Comando generale dell’Arma dei carabinieri a Roma.