Reggio Calabria: neonata muore durante il parto agli Ospedali Riuniti, la Procura apre un’inchiesta

4 Settembre 2020 19:45

Reggio Calabria: aperto un fascicolo di indagine da parte della procura della Repubblica dopo la morte di una neonata durante il parto al Grande Ospedale Metropolitano

Tragedia al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria dove una neonata è morta durante il parto la notte del 31 Agosto scorso. La Procura della Repubblica della città dello Stretto ha aperto un’indagine dopo la denuncia presentata dai genitori della bimba caduti nello sconforto per quanto successo. Intanto, la Polizia di Stato ha sequestrato la cartella clinica per accertare se c’è stato un errore medico, in attesa che il Pm disponga l’autopsia. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.