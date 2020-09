Reggio Calabria, al Processo Gotha Scopelliti si avvale della facoltà di non rispondere: era stato citato dagli avvocati difensori di Antonio Caridi e Amedeo Canale [DETTAGLI]

18 Settembre 2020 15:11

‘Ndrangheta, Processo Gotha: l’ex sindaco di Reggio Calabria e presidente della Regione Giuseppe Scopelliti si è avvalso della facoltà di non rispondere

“Mi avvalgo della facolta’ di non rispondere“. Si e’ consumata cosi’, nell’arco di pochissimi minuti, la presenza, in veste di testimone, nel Processo Gotha dell’ex sindaco di Reggio e presidente della Regione, Giuseppe Scopelliti, citato nel troncone in corso con il rito ordinario nell’aula bunker dai difensori dell’ex senatore del PdL Antonio Caridi, e dell’ex assessore comunale Amedeo Canale. Giuseppe Scopelliti, in atto in regime di semiliberta’, e’ giunto in aula accompagnato dal suo difensore, l’avvocato Aldo Labate. L’ex presidente della Regione, in ‘Gotha’ risulta anche indagato per reato connesso. Tra gli imputati di primo piano, chiamati a rispondere a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno, violazione della legge Anselmi sulle societa’ segrete, risultano l’avvocato Paolo Romeo, ex parlamentare del Psdi, l’avvocato Antonio Marra, gia’ consigliere di amministrazione di Fincalabra, l’ex sottosegretario regionale alle riforme della giunta Scopelliti, Alberto Sarra, l’ex presidente della Provincia di Reggio Calabria Giuseppe Raffa, la giornalista Teresa Munari, il sacerdote Giuseppe Strangio. Il collegio e’ presieduto da Ornella Pastore, mentre la pubblica accusa e’ rappresentata dal Procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, e dai sostituti Stefano Musolino, Roberto di Palma, Giulia Pantano e Walter Ignazitto.