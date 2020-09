Reggio Calabria, operazione “Eyphemos II”: 9 arresti, sequestrato noto ristorante di Bagnara. Commercialista, imprenditore e impiegata accusati di “concorso esterno” [NOMI, FOTO e DETTAGLI]

28 Settembre 2020 11:37

Reggio Calabria, blitz contro la ‘Ndrangheta stamani con l’operazione “Eyphemos II”: tutti i nomi delle persone e delle attività coinvolte e i dettagli

Alle prime ore della mattinata odierna, al termine di complesse ed articolate indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta dal Procuratore Giovanni BOMBARDIERI, questa Squadra Mobile e il Commissariato di P.S. di Palmi, con il concorso degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e delle Squadre Mobili di Milano, Ancona, Pesaro Urbino, Udine, Potenza, Sassari e Rovigo – sotto le direttive del Procuratore Aggiunto Calogero Gaetano PACI e del Sostituto Procuratore Giulia PANTANO – hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari e contestuale decreto di sequestro preventivo nr. 408/19 R.G.N.R. D.D.A. – 2863/19 R.G.G.I.P. D.D.A. – 14-15/20 R.O.C.C. D.D.A., emessi il 21.9.2020 dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti dei seguenti 9 soggetti, indagati, a vario titolo, per concorso esterno in associazione mafiosa (cosca ALVARO), trasferimento fraudolento di valori ed autoriciclaggio, con l’aggravante di aver agevolato l’associazione mafiosa:

Domenico LAURENDI alias “Rocchellina”, nato a Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC) il 7.10.1969, già detenuto [ destinatario della misura della custodia cautelare in carcere ed indagato per trasferimento fraudolento di valori ed autoriciclaggio, aggravati dall’aver agevolato l’associazione mafiosa]; Natale LUPOI alias “Beccaccia”, nato a Sinopoli (RC) il 10.6.1975, residente a Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC), già detenuto [ destinatario della misura della custodia cautelare in carcere ed indagato per trasferimento fraudolento di valori, aggravato dall’aver agevolato l’associazione mafiosa]; Antonino GAGLIOSTRO alias “u mutu”, nato a Reggio Calabria il 5.5.1973, residente a Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC), già detenuto [ destinatario della misura della custodia cautelare in carcere ed indagato per autoriciclaggio, aggravato dall’aver agevolato l’associazione mafiosa]; Rocco LAURENDI, nato a Cinquefrondi (RC) il 3.10.1996, residente a Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC), già detenuto [ destinatario della misura della custodia cautelare in carcere ed indagato per trasferimento fraudolento, aggravato dall’aver agevolato l’associazione mafiosa]; Saverio SALERNO, nato a Bagnara Calabra (RC) il 23.2.1959, ivi residente [ destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari ed indagato per trasferimento fraudolento di valori, aggravato dall’aver agevolato l’associazione mafiosa]; Rosa ALVARO, nata a Cinquefrondi (RC) il 18.11.1983, residente a Sant’Eufemia d’Aspromonte e domiciliata a Reggio Calabria, impiegata [ destinataria della misura cautelare degli arresti domiciliari ed indagata per concorso esterno in associazione mafiosa, nonché per trasferimento fraudolento di valori, aggravato dall’aver agevolato l’associazione mafiosa]; Gregorio CUPPARI, nato a Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC) il 21.10.1968, commercialista [ destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari ed indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, nonché per trasferimento fraudolento di valori aggravato dall’aver agevolato l’associazione mafiosa]; Rosario BONFIGLIO, nato a Siracusa in data 8.10.1974, residente a Sant’Eufemia d’Aspromonte, imprenditore [ destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari ed indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, nonché per trasferimento fraudolento di valori aggravato dall’aver agevolato l’associazione mafiosa]; Diego LAURENDI, nato a Polistena (RC) il 19.5.2000, residente a Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC) residente a Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC), [ destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari ed indagato per trasferimento fraudolento di valori aggravato dall’aver agevolato l’associazione mafiosa].

Con lo stesso provvedimento il GIP ha disposto, altresì, il sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p.:

della “LD Immobiliari e Costruzioni s.r.l.” (che si occupa di “lavori di costruzione, lavori di fondazione inclusa l’infissione di pali, lavori di isolamento e di impermeabilizzazione, deumidificazione edifici, scavo di pozzi di aerazione, posa in opera di elementi di acciaio non fabbricati”), nella titolarità di Diego LAURENDI, con sede a Santa Eufemia d’Aspromonte in via Cilea nr. 1; della “La Taverna del Pirata”, ristorante nella disponibilità di Saverio SALERNO, con sede a Bagnara Calabran (RC) in via Filippo Turati; di un terreno sito in Frontone (PU), nella titolarità di Rocco LAURENDI; di un appartamento per uso abitativo sito in Fabriano (AN), nella titolarità del citato Rocco LAURENDI; della “LDR s.r.l.s.” (avente ad oggetto attività di “acquisto di immobili, di edifici civili ed industriali, la loro ristrutturazione e rivendita, l’attività edilizia pubblica e privata”), nella titolarità dei citati Rocco LAURENDI e Diego LAURENDI, con sede in Santa Eufemia d’Aspromonte (RC) in via Giovancortese nr. 27/A1; del 75% delle quote della società TOLSTOJ s.r.l.s. – di proprietà di Antonino GAGLIOSTRO – con sede a Milano in via Leone Tolstoj nr. 9, avente ad oggetto attività di bar/ristorazione, con esercizio commerciale sito al medesimo indirizzo; del 50% delle quote (già possedute da Antonino GAGLIOSTRO) della società SAN GOTTARDO BISTROT s.n.c. di IDA’ Vittoria, con sede a Milano in via San Gottardo nr. 51, avente ad oggetto attività di bar/tavola calda con esercizio commerciale al medesimo indirizzo; della società di persone “Le Saie Milano s.a.s. Di Iannì Rocco & C”, limitatamente alle quote di Antonino GAGLIOSTRO, con sede a Milano in Viale Gabriele D’Annunzio nr. 7/9, avente ad oggetto attività di ristorazione presso il medesimo indirizzo.

L’inchiesta convenzionalmente denominata “Eyphemos II”:

riassume gli ulteriori esiti di articolate indagini condotte con l’ausilio di molteplici presidi tecnici di intercettazioni telefoniche e telematiche, disposte nell’ambito del procedimento penale nr. 408/19 R.G.N.R. D.D.A. (nei confronti della cosca Alvaro).

costituisce il seguito dell’operazione “Eyfhémos”, eseguita il 25 febbraio 2020, allorquando la Squadra Mobile reggina ed il Commissariato di P.S. di Palmi, sotto le direttive della D.D.A. di Reggio Calabria, hanno tratto in arresto – in esecuzione di un’ordinanza emessa dal G.I.P. presso il locale Tribunale – 65 soggetti (53 in carcere e 12 agli arresti domiciliari), indagati, a vario titolo, per associazione mafiosa (cosca ALVARO), reati in materia di armi, estorsioni, violazioni del Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti, favoreggiamento reale, violenza privata, corruzione elettorale (violazione prevista dall’art. 87 D.P.R. nr. 570/1960 art. 1 ultimo comma L. 108/1968), delitti aggravati dalla finalità di aver agevolato la ‘Ndrangheta, e scambio elettorale politico mafioso.

L’inchiesta “Eyfhémos” aveva svelato l’esistenza e l’operatività di una locale di ‘Ndrangheta a Sant’Eufemia d’Aspromonte, facente capo alla cosca “ALVARO” operante a Sinopoli, San Procopio, Cosoleto, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Delianuova e in zone limitrofe. In particolare, quelle indagini avevano rivelato come – all’interno del locale eufemiese – coesistessero almeno tre fazioni: tra cui quella riferibile a Domenico LAURENDI, che – tra la fine dell’anno 2017 ed in tutto il 2018 – fu protagonista proprio di una spaccatura interna. Era, appunto, già emersa allora, in maniera preponderante, la figura di Domenico LAURENDI (inteso “Rocchellina”), il quale – sotto l’egida della cosca “ALVARO” di cui il predetto era uomo di fiducia – si era fatto promotore della creazione di un c.d. “banco nuovo”, mediante l’affiliazione di nuovi soggetti ed il consolidamento dei ruoli di quelli già affiliati, attraverso il conferimento di nuove doti e cariche. Non solo, il Domenico LAURENDI aveva acquisito un rango ancor più elevato, essendo stato in grado di interfacciarsi anche con politici nazionali, regionali e locali.

Anche nelle indagini che hanno portato al provvedimento cautelare eseguito questa mattina assume rilievo centrale la figura di Domenico LAURENDI.

La peculiarità dell’operazione “EyphemosII” risiede nel fatto che sono stati colpiti i patrimoni di alcuni indagati e le condotte illecite poste in essere al fine di celare i beni provento delle attività delittuose, onde evitare possibili ablazioni da parte dello Stato. Le intercettazioni hanno fatto comprendere i meccanismi utilizzati da Domenico LAURENDI per dissimulare il patrimonio posseduto. Così scrive il G.I.P. sul punto“ (…) Evidentemente, il Laurendi che commercia in droga di qualsiasi qualità, che commercia in armi anche da guerra costituendo veri e propri arsenali, che consuma estorsioni ai danni di imprenditori ha cumulato profitti illeciti che ha dovuto necessariamente reimpiegare e lo ha anche fatto attraverso vere e proprie scatole cinesi immobiliari ed imprenditoriali.”.

Per fare ciò, il predetto Domenico LAURENDI si è servito del valido apporto di alcuni soggetti, tra cui Gregorio CUPPARI – commercialista – suo “consigliori”, oltre che “consulente tecnico” dell’associazione mafiosa; allo stesso viene contestato il concorso esterno in associazione mafiosa. CUPPARI ha di fatto contribuito al perseguimento delle finalità della cosca suddetta, ovvero proteggere il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare da eventuali aggressioni da parte dello Stato ed in secondo luogo inserirsi, monopolizzandoli poi con la forza di intimidazione, nei settori dell’edilizia e della ristorazione. Nello specifico, il CUPPARI è risultato particolarmente attivo:

nell’elaborare stratagemmi che consentissero l’interposizione fittizia di beni, anche con la finalità ultima di consentire alle “aziende mafiose” di acquisire appalti;

dando suggerimenti tecnici per consentire la movimentazione di capitali illeciti ed il riciclaggio di somme di provenienza delittuosa perché proventi dei reati di estorsioni, traffici di stupefacenti, di trasferimento fraudolento di valori, anche per superare eventuali dinieghi da parte degli istituti di credito a fronte di movimentazioni bancarie ritenute “sospette”.

dando suggerimenti tecnici ma anche prestando attività meramente materiale (a titolo esemplificativo l’accompagnamento dal notaio degli intestatari fittizi) per la costituzione della ditta LD Immobiliare e Costruzioni con nuovi soci Rosario Bonfiglio e Diego Laurendi (quest’ultimo in luogo del padre Laurendi Domenico) e per la costituzione della ditta LDR di Diego Laurendi e Rocco Laurendi, sorta per il rilevamento dell’attività ristorativa denominata “la Taverna del Pirata” con sede a Bagnara Calabra.

La contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa riguarda anche Rosario BONFIGLIO, esecutore delle direttive del Domenico LAURENDI, ed Rosa ALVARO. Le indagini hanno rivelato che il BONFIGLIO ha di fatto coadiuvato – eseguendone le direttive – Domenico LAURENDI, al fine di consentire a quest’ultimo di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e per agevolare la commissione di delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, intestandosi fittiziamente beni immobili ed attività imprenditoriali, nell’esclusiva disponibilità del LAURENDI. Non solo, il predetto BONFIGLIO ha rappresentato LAURENDI sul territorio in sua assenza, divenendo, in sua vece, “punto di riferimento mafioso” per imprenditori che al locale di Santa Eufemia di Aspromonte si erano rivolti chiedendo “protezione” e per i referenti di altre cosche di ‘Ndrangheta; più in generale BONFIGLIO era a disposizione per l’attuazione del programma associativo dell’organizzazione mafiosa riconducibile al LAURENDI.

ALVARO Rosa – sempre sotto le direttive di Domenico LAURENDI, che l’aggiornava costantemente in ordine ai suoi spostamenti ed agli investimenti compiuti con i proventi delle attività delittuose – gli ha procurato schede non intestate con la finalità di assicurare la comunicazione “protetta” fra affiliati ed in particolare modo con il reggente della cosca ALVARO, ALVARO Cosimo detto “Pelliccia”. La donna ha fornito supporto logistico al predetto Domenico LAURENDI per consentirgli una trasferta fino in Sicilia dove avrebbe incontrato ALVARO Cosimo, accompagnandolo con la propria autovettura; la donna, inoltre, si è occupata della gestione burocratica delle numerose aziende riconducibili al suddetto Domenico LAURENDI, preparando fatture, effettuando bonifici e mantenendo i rapporti con gli istituti di credito presso cui questi aveva acceso, anche con delega ad operare. La stessa Rosa ALVARO, poi, ha custodito denaro e titoli di credito – di provenienza delittuosa e non – ricevuti in consegna dal LAURENDI.

L’indagine ha poi dimostrato che non solo Domenico LAURENDI, ma anche altri indagati, hanno posto in essere condotte di trasferimento fraudolento di valori ed autoriciclaggio, investendo, i proventi delle loro attività delittuose.

Avuto riguardo al delitto di trasferimento fraudolento di valori (aggravato dall’art. 416 bis 1 c.p.), sono state contestate le seguenti condotte:

a Domenico LAURENDI , in quanto attribuiva al figlio Rocco LAURENDI un appartamento a Fabriano (AN) e un appezzamento di terreno a Frontone (PU), mentre era invece Domenico LAURENDI il reale ed unico proprietario;

, in quanto attribuiva al figlio Rocco LAURENDI un a e (PU), mentre era invece Domenico LAURENDI il reale ed unico proprietario; a Domenico LAURENDI, Natale LUPOI e Saverio SALERNO , per aver mantenuto fittiziamente la titolarità del ristorante denominato “La Taverna del Pirata ” a Bagnara Calabria, alla società “Salerno Rocco ed Enza s.n.c” gestita da SALERNO Saverio, al chiaro fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e per agevolare la commissione di delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, mentre erano invece Natale LUPOI e Domenico LAURENDI i reali ed unici proprietari dello stesso;

, per aver mantenuto fittiziamente la titolarità del ” a Bagnara Calabria, alla società “Salerno Rocco ed Enza s.n.c” gestita da SALERNO Saverio, al chiaro fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e per agevolare la commissione di delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, mentre erano invece Natale LUPOI e Domenico LAURENDI i reali ed unici proprietari dello stesso; a Domenico LAURENDI (in qualità di socio amministratore), Gregorio CUPPARI (in qualità di commercialista e “consigliori”) e Rosario BONFIGLIO (in qualità di socio) per aver attribuito fittiziamente la titolarità della ditta LD Immobiliare e Costruzioni srl , a Diego LAURENDI, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e per agevolare la commissione di delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, mentre di essa era Domenico LAURENDI il reale ed unico gestore .

, a Diego LAURENDI, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e per agevolare la commissione di delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, mentre di essa era Domenico LAURENDI il reale ed unico gestore a DomenicoLAURENDI, Gregorio CUPPARI (nel suo ruolo di tecnico professionista e regista dell’intera operazione), Rocco LAURENDI (nella qualità di fittizio intestatario) e Diego LAURENDI (nella qualità di fittizio intestatario ) per aver attribuito fittiziamente – i primi due – la titolarità della società denominata LDR a responsabilità limitata semplificata ai citati Diego LAURENDI e Rocco LAURENDI al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e per agevolare la commissione di delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, mentre di fatto era Domenico LAURENDI il reale ed unico gestore della stessa e la società era stata costituita per rilevare il ristorante La Taverna del Pirata di Bagnara.

In relazione al delitto di autoriciclaggio (aggravato dall’art. 416 bis 1 c.p.), sono state contestate le seguenti condotte: