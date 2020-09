Reggio Calabria, irrompono i NAS in una pizzeria del Lungomare: vendeva cibi senza certificazioni e conservava prodotti in un controsoffitto non autorizzato [DETTAGLI]

19 Settembre 2020 11:00

I militari dei Carabinieri del NAS di Reggio Calabria sono intervenuti in una operazione che ha coinvolto una pizzeria del Lungomare di Reggio Calabria, durante l’ispezione delle cucine, hanno sequestrato 12 kg di prodotti di rosticceria pronti per la messa in vendita, ma privi di qualsiasi certificazione sull’origine ed indicazione sugli ingredienti; inoltre in un vano del controsoffitto era stato realizzato un deposito di prodotti per la conservazione e consumazione del cibo privo di autorizzazione.