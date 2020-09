Reggio Calabria: è morto l’avv. Nicosia. Il ricordo della Fip: “esempio da seguire per signorilità, professionalità ed impegno”

1 Settembre 2020 10:41

La Calabria del basket piange l’avvocato di Reggio, Giovanni Nicosia: “esempio da seguire per signorilità, professionalità ed impegno”

La Calabria del basket piange l’avvocato Giovanni Nicosia. Volto noto e positivo del basket nostrano. Un vero e proprio esempio da seguire per signorilità, professionalità ed impegno. L’operato trentennale a servizio della Cestistica Piergiorgio Frassati, squadra presieduta con passione ed impegno dal professionista reggino è rimasto indelebile nella mente di tutti gli sportivi del basket e non solo.

“Un uomo che si é speso per il mondo del basket dedicandosi sempre con competenza e passione”, ha dichiarato il Presidente del Comitato Regionale Fip Paolo Surace. “Ha dato lustro alla pallacanestro calabrese anche in ambito federale con competenza e serietà. Le sue iniziative, geniali e lungimiranti sono tangibili nell’impiantistica sportiva cittadina odierna, un dato prezioso che deve essere ricordato con la corretta sottolineatura e che può e deve essere da stimolo al settore dirigenziale del nostro sport, sempre più ridotto ed alla ricerca di volti nuovi, motivati e propositivi. Desidero aggiungere, inoltre, che ho avuto modo di conoscere la sua estrema preparazione nel nostro ambito lavorativo extrabasket sottolineando la sua preparazione e garbo professionale. E’ un momento molto triste per tutti noi all’interno di un 2020 realmente tragico da questo punto di vista. Lo ricordiamo con affetto. Un abbraccio sentito ai suoi familiari”, conclude.