Reggio Calabria: domani ricorre il 4° anniversario della scomparsa di Antonio Franco, il ricordo di Peppe Agliano

28 Settembre 2020 09:55

Reggio Calabria: domani, lunedì 28 settembre, ricorre il 4° anniversario della prematura scomparsa di Antonio Franco. Il ricordo di Peppe Agliano

“Lunedì 28 settembre ricorre il 4° anniversario della prematura scomparsa di Antonio Franco. Un fratello, un Amico, un grande Uomo capace, generoso, buono, prima ancora che eccellente sindacalista e politico lungimirante”, ricorda Giuseppe Agliano. “Antonio muore nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2016 a soli 55 anni –prosegue- stroncato da un infarto che non gli lascia scampo. La sua militanza politica sin dai movimenti giovanili prima, Presidente provinciale del Fuan (l’organizzazione universitaria dei giovani di destra), dirigente del Fronte della Gioventù e del MSI-DN, e sindacale poi in CISNAL e UGL, in cui ha ricoperto la carica di segretario provinciale e regionale, si caratterizza per la sua straordinaria preparazione politico-amministrativa e la tenace volontà in difesa dei più deboli. Le sue battaglie per la città e i suoi cittadini, in Consiglio Comunale, in Consiglio Provinciale e in tutti i consessi e gli organismi in cui è stato protagonista, lo collocano tra i figli più nobili della nostra Reggio. La camera ardente è stata allestita presso la sala consiliare di Palazzo San Giorgio. Candidato a Sindaco per il centrodestra nel 2001 in opposizione a Italo Falcomatà, accettò di combattere, in nome dei valori condivisi e per il suo grande amore per Reggio, una battaglia sicuramente perdente. Perse, infatti, e divenne in Consiglio il Capo dell’opposizione dimostrando ancora una volte ed in toto le sue grandi capacità e le sue incredibili doti umane, passione, equilibrio e onestà, per la sua regione e per i lavoratori calabresi. Doti proprie dei grandi uomini, che gli erano valse l’apprezzamento e la stima anche di quanti non condividevano le sue idee”. Nipote e collaboratore più fidato del senatore missino Ciccio Franco, protagonista della Rivolta del ‘70, e di cui ogni anno ricordava la figura rinnovando quotidianamente quel grido del “Boia chi molla” in tutte le occasioni in cui era necessario scendere in piazza o solo intervenire in consessi pubblici a difesa della dignità dei Reggini”, conclude Agliano.